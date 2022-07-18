Ukrayna savaşı: İngiltere'ye göre Rusya cephede özel güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerini kullanıyor

İngiliz askeri istihbaratına göre Rusya, Ukrayna'da Wagner grubuna bağlı paralı askerleri kullanıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun, Luhansk bölgesindeki çatışmalarda etkin olduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle Lısıçansk ve Popasna'nın ele geçirilmesinde merkezi rol oynadığı belirtilen Wagner grubunun, çatışmalarda ağır kayıplar verdiği de kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre bu nedenle Rus güvenlik şirketi eleman alımında standartlarını düşürdü, sınırlı eğitim verilmiş mahkumları ya da kara listeye alınmış kişileri de cepheye sürdü.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Wagner grubunun başındaki Yevgeni Prigozhin'in grubun Luhansk'taki performansı nedeniyle yakın zamanda " Rusya Federasyonu'nun Kahramanı" Nişanı'na layık görüldüğünün de altı çizildi.

Bu durumun ordu ile Wagner grubu arasındaki gerginliği arttırmasının ve Rus ordusunun moralini olumsuz etkilemesinin kuvvetle muhtemel olduğu ifade edildi.

Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor.

Grup, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sırasında da etkin rol üstlenmiş, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara da destek vermişti.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde yer alan Wagner grubunun başındaki iş insanı Yevgeni Prigozhin, ABD'de seçimleri etkileme girişimi nedeniyle de Amerikan finansal yaptırımlar listesinde yer almıştı.