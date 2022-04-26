Bakan Akar, Ramstein Hava Üssü'nde - Son Dakika

ABD'nin evsahipliğinde düzenlenen " Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" sebebiyle Almanya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantının birinci oturumuna katıldı.

Almanya'nın NATO Hava Savunma Üssü Ramstein'da ABD ev sahipliğinde düzenlenen "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nın birinci oturumu ABD Savunma Bakanı Austin'in açılış konuşmasının ardından başladı. Bakan Akar'ı, Ramstein Hava Üssü'nde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.