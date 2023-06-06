Moskova yanlısı Rus askerleri, Ukrayna adına savaşan Rus askerleri tarafından esir alındı - Son Dakika
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Moskova yanlısı Rus askerleri, Ukrayna adına savaşan Rus askerleri tarafından esir alındı

06.06.2023 14:15

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna yanlısı Rus askerlerinden oluşan Rus Gönüllüler Müfrezesi (RVC) isimli grup, Moskova adına savaşan Rus askerlerini etkisiz hale getirdiklerini ve esir aldıklarını duyurdu. Yakalanan Rus askerlerinin kendi istekleri dışında savaşa sürüklendiği belirtilirken, uzmanlar bu olayın ilk kez Rus askerlerinin Rusya topraklarında yakalanarak savaş esiri haline geldiğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken, dün sosyal medya platformu Telegram'da paylaşılan videodaki bir detay dikkat çekti. Bölgedeki Ukrayna yanlısı Rus askerlerinden oluşan Rus Gönüllüler Müfrezesi (RVC) isimli grup, Moskova adına savaşan Rus askerlerini etkisiz hale getirdiklerini ve esir aldıklarını duyurdu.

"KENDİ İSTEKLERİ DIŞINDA SAVAŞA SÜRÜKLENDİLER"

Paylaşılan görüntülerde elleri silahlı Rus askerleri, Rusya yanlısı askerlerin yanında poz verirken görülüyor. Kiev'e bağlılığını gösteren grup, Belgorod bölgesindeki operasyonda Rus askerleri yakaladıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu Rus adamlar, kendi istekleri dışında savaşa sürüklendi. Yakında Putin'in yarattığı adaletsizliği ve rezaletin farkına varacaklar" dedi.

SINIR ÖTESİ OPERASYON YAPIYORLAR

Yapılan açıklamaları ve görüntüleri değerlendiren uzmanlar, ilk kez Rus askerlerinin Rusya topraklarında yakalanarak savaş esiri haline geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada kaç Rus askerinin yakalandığı açıklanmazken bu kişilerin Ukraynalı yetkililere teslim edileceği ve daha sonra bu Rus askerlerinin esir takasında kullanılacağı aktarıldı.

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Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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