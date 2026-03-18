Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülke alarmda! Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu

18.03.2026 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de bir gece kulübünde başlayan menenjit salgınında 15 kişi hastalanıp iki kişi hayatını kaybederken, 21 yaşındaki hukuk öğrencisi kör kalıp yürüyemez hale geldi ve yetkililer salgının yayılmasından endişe ediyor.

İngiltere'nin Kent bölgesinde bulunan Canterbury kentinde ortaya çıkan menenjit salgını paniğe yol açtı. Salgının merkezinin, öğrencilerin yoğun olarak gittiği "Club Chemistry" adlı gece kulübü olduğu belirtilirken, şu ana kadar 15 kişinin hastalığa yakalandığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

21 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ KÖR OLDU

Hukuk öğrencisi Annabelle Mackay, 21. yaş gününü kutladıktan sonra rahatsızlandı. Evinde fenalaşarak yere yığılan Mackay, ev arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, genç kadına menenjit B teşhisi koydu. Mackay, yaşadıklarını "Annem ve arkadaşlarım olmasaydı ölmüş olurdum" sözleriyle anlattı. Genç öğrenci, hastalık nedeniyle görme yetisini kaybettiğini ve yürüyemediğini ifade etti.

SALGIN BÜYÜYOR: BEBEK YOĞUN BAKIMDA

Salgından etkilenenler arasında dokuz aylık Nala-Rose Fletcher'ın da bulunduğu ve bebeğin yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Durumunun stabil olduğu belirtilse de ailesi, kalıcı sağlık sorunları yaşamasından endişe ediyor. Yetkililer ayrıca 18 yaşındaki bir lise öğrencisinin de hastalığa yakalandığını ve bölgede en az beş okulda vaka görüldüğünü duyurdu.

ÜNİVERSİTEDE ALARM: SINAVLAR İPTAL EDİLDİ

Salgının ardından Canterbury'deki üniversitelerde olağanüstü önlemler alındı. Yüz yüze sınavlar iptal edilerek online sisteme geçildi, öğrenciler maske ve antibiyotik için kuyruğa girdi. Yaklaşık 5 bin öğrenciye aşı yapılması planlanıyor. Bir öğrenci yaşanan durumu "Covid'un ikinci versiyonu gibi. Herkes evine döndü, kimse dışarı çıkmıyor" sözleriyle anlattı.

UZMANLARDAN "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ" UYARISI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan Dr. Susan Hopkins, yaşanan tabloya dikkat çekerek, "35 yıllık meslek hayatımda bu kadar kısa sürede bu kadar çok vaka görmedim. Bu yayılım olağanüstü" dedi. Sağlık Bakanı Wes Streeting ise öğrencilere öpüşmemeleri, içecek ve elektronik sigara paylaşmamaları uyarısında bulundu.

SALGIN ÜLKE GENELİNE YAYILABİLİR

Yetkililer, Paskalya tatili nedeniyle öğrencilerin toplu taşıma ile farklı şehirlere dönmesinin salgının yayılma riskini artırdığını belirtiyor. Bu gelişme üzerine ülke genelinde menenjit B aşı kampanyası ihtimali değerlendirilmeye başlandı. Salgının kaynağı ve bakterinin özellikleri hâlâ araştırılırken, temaslı takibi sürüyor. Yetkililer, özellikle 5-7 Mart tarihlerinde söz konusu gece kulübüne giden kişilere antibiyotik verilmesi için çalışma başlattı.

Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 08:31:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.