Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı - Son Dakika
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Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı

29.07.2022 17:44
Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, analiz çalışmasıyla haşerelerin yarattığı ekonomik zararı inceledi.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, analiz çalışmasıyla haşerelerin yarattığı ekonomik zararı inceledi. Bilim insanları dün yayınladıkları bilimsel çalışmada, sadece 'Amerikan Kurbağası' ve 'Kahverengi Ağaç Yılanının' 34 yılda 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğunu ortaya koydu.

Çek Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda, Kanada ve Almanya'da bilim insanları Scientific Reports yayın organında yayınladıkları analiz çalışmasında, Amerikan Kurbağası ve Kahverengi Ağaç Yılanının 1986'dan 2020'ye kadarki zaman diliminde 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğu ortaya koydu. İki türün yarattığı bu maliyet, yüzde 63 ile Okyanusya ve Pasifik Adaları, yüzde 35 ile Avrupa ve yüzde 2 ile Kuzey Amerika'da gerçekleşti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE NEDEN OLUYORLARKahverengi ağaç yılanı, Guam gibi Pasifik adalarında kontrolsüz bir şekilde yayılarak toplam 10.3 milyar dolarlık hasardan tek başına sorumlu olduğu ifade edildi. İki milyon yılanın, Guam'da elektrik kablolarının üzerinden kayarak kablolara zarar verdiği, toplu elektrik kesintilerine neden olduğu ve yüksek maliyetli zararlar verdiği belirtildi.EMLAK FİYATLARINI DÜŞÜRDÜAvrupa'da hızla yayılan Amerikan Kurbağası 30 cm uzunluğa ve 500 gr ağırlığa ulaştığı, çiftçilerin kurbağaları tarlalardan uzak tutmak için pahalı çitler kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Örneğin kurbağaların kaçmasını önlemek için Almanya'da 5 gölün etrafına çitler çekildiği ve bunun 270 bin Euro'ya mal olduğu belirtildi. İstilacı başka bir tür kurbağanın son derece gürültülü çiftleşme sesleri, bir yerleşim bölgesinde emlak fiyatlarını düşürdü.


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Kaynak: DHA

Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı - Son Dakika
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