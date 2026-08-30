Umman Açıklarında Tanker Vuruldu

İNGİLTERE Deniz Ticaret Operasyonları, Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin vurulduğunu bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'nın (UKMTO), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Umman'ın Hasab kentinin 12 deniz mili kuzeyinde bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğu duyuruldu. Yetkililerin olayı soruşturduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.