Umman ve İran'dan Hürmüz Boğazı için Ortak Koridor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman ve İran'dan Hürmüz Boğazı için Ortak Koridor

Umman ve İran\'dan Hürmüz Boğazı için Ortak Koridor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nda geçici koridor önerisini görüşerek güvenliği artırmayı hedefliyor.

UMMAN ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak bir geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasındaki görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, görüşmede her iki ülkenin de egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yeniden başlatılmasına verdiği önem üzerinde durulduğu bildirildi. Açıklamada, Busaidi ile Arakçi'nin, Hürmüz Boğazı'nda pratik ve uygulanabilir bir temel sağlayabilecek aşamalı bir çerçeveyi ele aldıkları belirtildi.

Çerçevenin, Hürmüz Boğazı boyunca ortak bir geçici seyir koridorunun kurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik ortak bir projenin uygulanmasına yönelik bir anlaşmayı içerdiği vurgulanan açıklamada, "İki taraf arasındaki teknik müzakereler, kalıcı bir seyir koridoru ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetiminin yanı sıra bilgi paylaşımı, trafik yönetimi ile ilgili seyir ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uygulanabilir uluslararası hukukun desteklenmesi ve kıyı devletlerinin egemenlik haklarına saygı duyulmasının gerekliliğinin de altı çizildi.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Umman ve İran'dan Hürmüz Boğazı için Ortak Koridor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Ukrayna’nın Yujnıy Limanı’na Saldırdı Rusya, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'na Saldırdı
İzmir’i karıştıran taraftar gruplarına darbe 51 tutuklama İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama
Kemikleri barajdan çıkmıştı Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü
Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar Dalkılıç’a gelen yorum olay Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay

08:47
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı İşte ilk sözleri
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri
08:25
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e cinayetten soruşturma
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma
08:11
Kim Milyoner olmak İster’den Şampiyonlar Ligi’ne Dünya bu olayı konuşuyor
Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
07:39
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi İndirim geliyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor
07:17
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
00:25
Süleymancılar’a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 08:59:04. #7.12#
SON DAKİKA: Umman ve İran'dan Hürmüz Boğazı için Ortak Koridor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement