UNESCO, dünya polislerine gazetecileri koruma eğitimi başlattı - Son Dakika

UNESCO ve Uluslararası Polis Birliği (IPA) 31 Mart'ta, polis ve güvenlik personeli için 'gazetecilerin güvenliğinin korunması' konulu çevrimiçi ücretsiz eğitim başlattı. UNESCO, polisin ve gazetecilerin toplumsal olaylarda önemli ve kritik rol oynadığını belirterek kursun amacının gazetecilerin işlerini yaparken korunması olduğunu ifade etti.

65 ülkeyi kapsayan 2020 UNESCO araştırması gazetecilere karşı taciz, yıldırma, saldırı, tutuklama ve hatta gazetecilerin öldürülmesi de dahil olmak üzere protestolar sırasında basın özgürlüğü ihlallerinde keskin bir artışa işaret etti. UNESCO ve IPA raporun ışığında gazetecilerin işlerini yaparken 'düzeni nasıl sağlayacakları' konusunda dünyadaki tüm polis ve güvenlik görevlilerinin katılacağı ücretsiz Kitlesel Açık Çevrimiçi Kursu (MOOC) başlattı.