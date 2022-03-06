UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie, Yemen'de - Son Dakika
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UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie, Yemen'de

06.03.2022 16:29
UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie, Yemen'de

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bugün yaptığı açıklamada, UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie'nin çatışmalardan etkilenenlerle buluşmak için Yemen'e geldiğini durudu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bugün yaptığı açıklamada, UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie'nin çatışmalardan etkilenenlerle buluşmak için Yemen'e geldiğini durudu.

Açıklamada "UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie, yedi yıldır devam eden çatışmanın Yemen halkı üzerindeki yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmek için bugün Yemen'e geldi. Çatışmanın hayatlarını nasıl paramparça ettiğini doğrudan duymak için yerinden edilmiş aileler ve mülteciler de dahil olmak üzere Yemenli aileleri ziyaret edecek" ifadeleri kullanıldı.


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Birleşmiş Milletler, Angelina Jolie, Yemen, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya UNHCR Özel Elçisi Angelina Jolie, Yemen'de - Son Dakika


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