Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü

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Ünlü çete lideri, İspanya\'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
02.06.2025 15:21  Güncelleme: 15:34
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Ünlü çete lideri, İspanya\'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
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İskoç gangster Ross Monaghan, İspanya'nın Fuengirola kentinde bir tetikçi tarafından öldürüldü. 43 yaşındaki Monaghan, sahip olduğu Irish bar'da Şampiyonlar Ligi finali sonrası saldırıya uğradı. Saldırgan, önce Monaghan'ın arkadaşı Eddie Lyons Jr'ı dışarıda öldürdü ve ardından barın içinde Monaghan'ı kovaladı.

İskoç gangster Ross Monaghan, İspanya'nın Fuengirola kentinde tetikçi tarafından öldürüldüğü korkunç anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

43 yaşındaki Monaghan, sahip olduğu Irish bar'da Cumartesi gecesi Şampiyonlar Ligi finali sonrası saldırıya uğradı. Siyahlar giymiş tetikçi, önce Monaghan'ın arkadaşı Eddie Lyons Jr'ı dışarıda öldürdükten sonra Monaghan'ı pub içinde kovaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Monaghan'ın sendeleyerek düştüğü ve tetikçinin karşısında çaresizce diz çöktüğü görülüyor. Katil, kurbanın göğsüne ve karnına yakın mesafeden en az dört kurşun sıktı. Personel ve müşteriler panik halinde kaçışırken, Monaghan duvara yaslanarak hayatını kaybetti.

Yerel raporlara göre, tetikçinin silahı sıkıştığı için Monaghan kaçma şansı bulmuştu. Saldırgan yürüyerek kaçtı ve suç ortağının bulunduğu araçla olay yerini terk etti.

İspanyol polisinin elit UDYCO birimi soruşturmayı yürütüyor. Henüz tutuklama yapılmadı ve kurbanların eşlerinden birinin saldırıya tanık olduğu belirtildi.

Monaghan, 2017'de Glasgow'da kendisine yönelik suikast girişiminden sonra İspanya'ya kaçmıştı. Daha önce Glasgow'lu gangster Kevin Carroll'ın öldürülmesi davasından beraat etmişti.

Bu cinayet, Mart ayından beri İskoçya'yı kasıp kavuran ve uyuşturucu anlaşmazlığından kaynaklanan çete savaşının devamı olarak görülüyor. Costa del Sol bölgesinde son aylarda benzer saldırılar artış gösteriyor.

Soruşturmaya gizlilik emri konulurken, polis şüphelilerin İngiliz vatandaşı olabileceği teorisi üzerinde çalışıyor.

Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü

İspanya, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Albaraka Kürt:
    su testisi su yolunda nasıl yaşarsan öyle ölürsün 15 0 Yanıtla
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