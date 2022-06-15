Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz

15.06.2022 14:32
Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz

City College of New York'ta çalışmalarına devam eden teorik fizikçi doktor Michio Kaku, 2077 yılında hayata geçirilecek yeni bir uygulama sayesinde insanların ölmüş yakınları ve tarihteki kişilerle simülasyon aracılığıyla karşılıklı sohbet edebileceğini söyledi.

Henüz 20 yıl öncesine kadar interneti dahi günlük hayatına yerleştiremeyen insanoğlu, teknolojinin hız kazanmasıyla birlikte bundan sonra olacaklara sürpriz gözüyle bakmaz hale geldi.

ÇALIŞMA YAPIYORLAR

City College of New York'ta teorik fizikçi olarak görev yapan doktor Michio Kaku, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı ve muhtemelen 2077 yılından sonra yaygınlaşması beklenen teknoloji hakkında bilgi verdi.

"ÖLÜLERLE KONUŞABİLECEKLER"

Dr. Michio Kaku, bilim insanları tarafından ruhlar kütüphanesi oluşturulacağını ve bu kütüphaneye gidenlerin, seçtikleri kitap aracılığıyla ölmüş insanların yansımasıyla iletişim kurabileceğini söyledi. Kaku, ölmüş insanların simülasyon olarak karşıda belireceğini ve tüm mimikleriyle karşısındaki insanla konuşacağını söyledi.

YORUMLAR
500
Sokaklarda yaşıyordu, patron oldu, hikayesi evsizlere ilham veriyor Sokaklarda yaşıyordu, patron oldu, hikayesi evsizlere ilham veriyor New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı

Michio Kaku, New York, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz
14:31 Uzman isimden kamusal alanlarda artan cinsel ilişki vakalarıyla ilgili bomba yorum! "Daha da artacak, özellikle önümüzdeki bir yılda"
14:29 Başarılı oyuncu Cansu Dere, Tarkan'ın şarkılarında kendinden geçti
14:28 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacağı maç, savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak
14:24 Miçotakis'ten Türkiye-Yunanistan gerilimi hakkında açıklama: Türkiye'nin şikayetleri mantıksız, sözlü gerginlik umarım sahaya yansımaz
14:21 Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti
14:07 Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi
13:56 Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak
13:44 Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim
13:30 Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 14:44:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü doktordan heyecan yaratan açıklama: 2077 yılında ölülerle konuşabileceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement