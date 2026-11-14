Beşiktaş'ta Poku için karar - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Poku için karar

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Beşiktaş\'ta Poku için karar
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Beşiktaş\'ta Poku için karar
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Beşiktaş'ta Bayer Leverkusen’den kiralanan Ernest Poku’nun sözleşmesindeki 20 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesi için 18 maçta ilk 11’de başlaması gerekiyor. Şu ana kadar yalnızca iki kez ilk 11’de görev alan Hollandalı futbolcunun sezon sonunda Alman ekibine dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Poku'nun siyah-beyazlı takımdaki geleceği netleşmeye başladı. Hollandalı kanat oyuncusunun sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesinin gerçekleşme ihtimali giderek zayıflıyor.

18 MAÇ ŞARTI ZOR GÖRÜNÜYOR

Alman temsilcisinden 3 milyon Euro kiralama bedeliyle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında 20 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu maddenin zorunlu hale gelmesi için Poku'nun sezon boyunca en az 18 resmi karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması gerekiyor.

Beşiktaş'ta Poku için karar

YALNIZCA 2 MAÇTA İLK 11'DE YER ALDI

Ancak sağ kanattaki yoğun forma rekabeti ve performansının beklentilerin gerisinde kalması nedeniyle genç oyuncu şimdiye kadar yalnızca 2 maçta başlangıç kadrosunda yer alabildi. Sezonun kalan kısmında 16 maça daha ilk 11'de çıkması pek olası görülmeyen Poku'nun, bu şartı tamamlayamayarak yaz döneminde Bayer Leverkusen'e geri dönmesi bekleniyor. Hollandalı futbolcunun Alman kulübüyle 2030 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi mevcut.

Beşiktaş'ta Poku için karar

SEZON PERFORMANSI

Ernest Poku, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda 7 resmi müsabakada görev aldı. Toplam 214 dakika sahada kalan genç oyuncu, bu sürede takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Beşiktaş'ta Poku için karar
LeverkusenBeşiktaşFutbolBayerSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 7mbb5dsy9r 7mbb5dsy9r:
    bizim için yetersiz bi topçu bence yanlış transfer 1 0 Yanıtla
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