Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Venezuellalı Henry Rodriguez, Marvel kahramanı Red Skull'a benzemek için vücudunun bir çok yerine dövme yaptırdı, burnunu kesti ve kafasına boynuz taktırdı. Şu ana kadar 40,000 dolar harcayan Henry, tanınmaz bir hale geldi.

Marvel kahramanı Red Skull

SON HALİNDEN ÇOK MEMNUN

Henry, çocukluğundan beri komik filmlere karşı büyük bir ilgisinin olduğunu, bu nedenle istediği gibi yaşamaya başladığını ve hayranı olduğu Red Skull karakterine benzemek için elinden geldiğini yaptığını, yüzü korkunç olmasına rağmen şu anki görüntüsünden mutlu olduğunu söyledi.

Henry Rodriguez

YÜZÜNE İŞLEM YAPTIRMAYA DEVAM EDECEK

Henry yaptırdığı işlemlerden sonra çektirdiği tüm fotoları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Son olarak dilini ortadan kesip çatal şekline getiren Henry, yüzüne işlem yaptırmaya devam edeceğini söyledi.