Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in evine polis baskını yapıldığı iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in evine polis baskını yapıldığı iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

04.05.2023 11:15

Los Angeles polisi, gelen ihbar sonrası dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'in evine baskın yaptı. Baskın yapan polis, 27 yaşındaki kayıp kadınla ilgili yapılan ihbar sonucu evde arama yaptı. Ancak kısa süre sonra ihbarda ev adresinin yanlış verildiği oyuncunun konuyla bir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

27 yaşındaki bir kadının kaybolmasıyla ilgili ihbar alan Los Angeles polisi, dünyaca ünlü Hollywod yıldızı Keano Reeves'in Kaliforniya'daki evine baskın yaptı. Evi aranan oyuncuyla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

ADRESLER KARIŞTI

TMZ'de yer alan habere göre, Keanu Reeves, kayıp olduğu ileri sürülen kadın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Gerçek, bir süre sonra ortaya çıktı ve polisin Keanu Reeves'in evine baskını yanlışlıkla düzenlediği öğrenildi. İhbarda bulunan kişinin, Keanu Reeves'in ev adresini yanlışlıkla mı verdiği yoksa şaka mı yapmaya çalıştığı anlaşılmadı.

Oyunculuk performansıyla alkış toplayan oyuncunun evine gelen polislere son derece kibar davranarak sorulan her soruya samimi şekilde cevap verdiği ve evinin aranması konusunda da sorun çıkarmadığı da öğrenildi.

YORUMLAR (1)
  • mert çelik: iyiki evine giren herkesi vurmamış :d Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Polis, oyuncu Keanu Reeves'in evine baskın düzenledi! Gerçek sonradan ortaya çıktı Polis, oyuncu Keanu Reeves'in evine baskın düzenledi! Gerçek sonradan ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in evine polis baskını yapıldığı iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in evine polis baskını yapıldığı iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı - Son Dakika
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