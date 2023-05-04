Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in evine polis baskını yapıldığı iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

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27 yaşındaki bir kadının kaybolmasıyla ilgili ihbar alan Los Angeles polisi, dünyaca ünlü Hollywod yıldızı Keano Reeves'in Kaliforniya'daki evine baskın yaptı. Evi aranan oyuncuyla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

ADRESLER KARIŞTI

TMZ'de yer alan habere göre, Keanu Reeves, kayıp olduğu ileri sürülen kadın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Gerçek, bir süre sonra ortaya çıktı ve polisin Keanu Reeves'in evine baskını yanlışlıkla düzenlediği öğrenildi. İhbarda bulunan kişinin, Keanu Reeves'in ev adresini yanlışlıkla mı verdiği yoksa şaka mı yapmaya çalıştığı anlaşılmadı.

Oyunculuk performansıyla alkış toplayan oyuncunun evine gelen polislere son derece kibar davranarak sorulan her soruya samimi şekilde cevap verdiği ve evinin aranması konusunda da sorun çıkarmadığı da öğrenildi.