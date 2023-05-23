Ünlü oyuncu Ray Stevenson, hayatını kaybetti

Rome, Vikings ve Dexter gibi önemli dizilerde rol alan aktör Ray Stevenson, 'Cassino in Ischia' adlı bir aksiyon filminin çekimleri için bulunduğu İtalyan adası Ischia'da fenalaştı. Hastaneye kaldırılan aktör yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 GÜN SONRA 59 YAŞINA GİRECEKTİ

Thor filmleri ve Divergent dizilerindeki rollerinin yanı sıra Band of Gold, Peak Practice ve Murphy's Law gibi birçok İngiltere yapımı televizyon dizileriyle tanınan Stevenson'un ölüm nedeni açıklanmadı. Ray Stevenson, 4 gün sonra 59. doğum yaşına girecekti. Oyuncunun ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.