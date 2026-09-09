Ürdün: İran\'dan fırlatılan 18 balistik füze imha edildi

ÜRDÜN ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan 18 füzeyi imha ettiğini bildirdi.

Ürdün basını, ordu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan 20 balistik füzeden 18'ini engelleyip imha ettiği, 2 füzenin ise yerleşim yerlerinden uzak boş alanlara düştüğü kaydedildi. Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, uzman ekiplerin füze enkazı ve şarapnel parçalarının düştüğü bölgeleri emniyete almak için çalışma başlattığı ifade edildi. Açıklamada, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliğini ve hava sahasının egemenliğini korumak amacıyla tüm radar, erken uyarı ve hava savunma sistemleriyle en yüksek teyakkuz durumunda görevini sürdürüyor" denildi.