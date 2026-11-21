PERU'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, yerel saatle 19.09'da Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıklandı. Yerin 108 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.