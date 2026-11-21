USGS verilerine göre Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
USGS verilerine göre Peru'da yerel saatle 19.09'da 6.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Junin bölgesine bağlı Carhuamayo'nun 9 kilometre kuzeydoğusunda, 108 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıda ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
PERU'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, yerel saatle 19.09'da Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıklandı. Yerin 108 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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