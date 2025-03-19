Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Dünyaya Döndü

(ANKARA)- Uzayda mahsur kalan Nasa Astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, uzayda geçirdikleri dokuz aydan sonra dünyaya döndüler.

Haziran 2024'ten bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) mahsur kalan iki Nasa astronotu, Boeing'in öncü Starliner kapsülünün arızalanmasının başlangıçta planlanan bir haftalık görevlerini aksatmasından dokuz aydan fazla bir süre sonra Salı akşamı Dünya'ya geri döndü.

Space x kapsülleri, Uluslararsı Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan sadece birkaç saat sonra akşamın erken saatlerinde Meksika Körfezi'ne paraşütle indi. İniş Florida Panhandle'daki Tallahassee kıyılarında meydana geldi.

Uzay aracı dünyanın atmosferine girerken 17,000 mil/saatten (27,359 km/saat) yavaşladı ve dört paraşütle Nasa yorumcusunun "sakin, cam gibi bir okyanus" dediği yere yumuşak bir iniş yapmadan önce Florida gökyüzüne çıktı.