Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

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On yıl önce Amerika'nın ünlü su parkı SeaWorld'de yaşanan trajik olay, hayvan hakları konusunda dünya çapında tartışmaları alevlendirdi. 40 yaşındaki deneyimli eğitmen Dawn Brancheau, 15 yıldır birlikte çalıştığı dev katil balina Tilikum'un beklenmedik saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Dawn, SeaWorld'ün en sevilen yüzlerinden biriydi. Parkta 15 yıl boyunca çalışmış, hayvan sevgisi ve profesyonelliğiyle herkesin takdirini kazanmıştı. Özellikle 6 tondan fazla ağırlığa ve 6,5 metre uzunluğa sahip olan Tilikum ile özel bir bağ kurmuştu.

Fakat 24 Şubat 2010'da, sıradan bir gösteri sonrası, Dawn havuz kenarına yaklaştığında korkunç olay yaşandı. Tilikum aniden onu at kuyruğu şeklindeki saçından yakaladı ve suyun içine çekti. İzleyicilerin gözleri önünde gerçekleşen şiddetli saldırı 45 dakika sürdü. Tüm kurtarma çabalarına rağmen Dawn hayatını kaybetti.

Bu olayın gerçek trajedisi, Tilikum'un geçmişinde saklıydı. 1983'te İzlanda'da henüz iki yaşındayken özgürlüğünden koparılıp esarete mahkûm edilmişti. Daha önce iki ölüm vakasına daha karışmıştı. Uzmanlar, doğal yaşam alanından koparılıp dar havuzlarda tutulan bu zeki canlının psikolojik sorunlar yaşadığını düşünüyor.

Yaşanan facia, "Blackfish" adlı belgeselin de konusu oldu ve deniz memelilerinin eğlence amaçlı kullanımını sorgulamaya yol açtı. Dawn'ın ölümünden sonra SeaWorld'de eğitmenler artık orkalarla aynı suya giremiyor ve en az 45 cm uzakta durmak zorunda bırakıldı.

Tilikum, 2017 yılında 36 yaşında öldü. Ancak Dawn ve Tilikum'un hikâyesi, vahşi hayvanların eğlence amacıyla kullanılmasının etik boyutlarını tartışmaya açan önemli bir dönüm noktası olarak kalıyor.