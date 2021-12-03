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Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı - Son Dakika

Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı

03.12.2021 09:55

Rusya'nın Chelyabinsk kentindeki Zyuratkul Ulusal Parkı'nda etrafı ziyaretçilerle çevrilen bir geyik, aniden sinirlenmesinin ardından küçük bir kızı tekmesiyle yere düşürdü

Rusya'daki Zyuratkul Ulusal Parkı'nda ziyaretçilerin parkı gezdiği sırada korku dolu anlar yaşandı. Çoğunluğu çocuklardan oluşan bir grup, vahşi geyiği doğal ortamında izliyordu. Ancak geyiğe olmaması gerektiği kadar yaklaştılar.

BİR SÜRE SAKİN KALDI

Geyik, etrafındaki insanlara bir süre kendisini izletti. Bu durumdan cesaret alan çocuklar da geyiğin yanına giderek sevmeye başladı. Ancak dakikalar sonra büyük bir tehlike atlatıldı.

TEKMESİYLE YERE SERDİ

Çocukların önünde olduğu sırada aniden hamle yapan geyik, önündeki küçük kızı tekmesiyle yere serdi. Kız, aldığı tekme darbesiyle yere düşerken, geyiğin bir sonraki saldırı girişimi ise etraftakiler tarafından engellendi.

Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı - Son Dakika Dünya


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