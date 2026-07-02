Vance: Trump Orduyu İran'a Göndermeyecek - Son Dakika
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Vance: Trump Orduyu İran'a Göndermeyecek

Vance: Trump Orduyu İran\'a Göndermeyecek
02.07.2026 08:32
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın orduyu İran'a göndermeyecek taahhüdünü açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın 'mecbur kalmadıkça' orduyu İran'a göndermeyeceğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Virginia eyaletinde basın mensuplarına İran gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Vance, Trump'ın 'mecbur kalmadıkça' ve 'açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça' orduyu İran'a göndermeyeceğini taahhüt edebileceğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere de değinen Vance, "Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız. Müzakerelerin başarılı olması için gerekenler yapılacak ama eğer nükleer programlarını yeniden kurmaya çalışırlarsa, denetimlere izin vermezlerse, birkaç gündür durdurdukları ticari gemilere ateş etmeye yeniden başlarlarsa o zaman elbette başkanın masada hala birçok seçeneği olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vance: Trump Orduyu İran'a Göndermeyecek - Son Dakika

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