Vanuatu açıklarında 6.9 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem 4 dakika arayla kaydedildi

PASİFİK Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 4 dakika arayla 6.9 ve 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, ilk depremin Vanuatu'nun Port-Olry kentinin 197 kilometre batı-kuzeybatısında yerel saatle 13.31'de, 6.9 büyüklüğünde gerçekleştiği bildirildi. Bu depremden 4 dakika sonra, saat 13.35'te ise kentin 170 kilometre kuzeybatısında 6.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.

Her iki depremin de yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı. Sarsıntıların ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yayınlanan tsunami uyarısı, yapılan değerlendirmelerin ardından kaldırıldı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmezken, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Vanuatu, tektonik plakaların kesişim noktasında bulunması sebebiyle sık sık şiddetli depremlerle sarsılıyor.