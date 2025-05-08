Vatikan'da yeni Papa halkı selamladı - Son Dakika
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Dünya

Vatikan'da yeni Papa halkı selamladı

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Vatikan'da Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselmesiyle birlikte Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Robert Prevost oldu. Kendisine Papa 14. Leo adını seçen Prevost, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından halkı selamladı.

08.05.2025 23:42
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Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

VATİKAN'DA YENİ PAPA SEÇİLDİ

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi. Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

YENİ PAPA ROBERT PREVOST

Beyaz dumanın yükselmesinin ardından yeni papanın ismi de açıklandı. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki Robert Prevost oldu. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan Prevost, kendine Papa 14. Leo adını seçti.

Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

HALKI SELAMLADI

Yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı. Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim etti.

Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

BEYAZ DUMANIN YÜKSELMESİYLE BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor. Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

PAPA ROBERT PREVOST KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da doğmuş Amerikalı bir Katolik din adamıdır. Şu anda, 2023'ten beri Biskoposlar Dikasterisi Prefekti ve Latin Amerika Pontifical Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

Geçmişte, 2015-2023 yılları arasında Peru'nun Chiclayo Piskoposu ve 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı'nın Başrahibi olarak görev yapmıştır. 2023 yılında Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmiştir.

2025 itibarıyla, Kardinal Prevost aynı zamanda Albano Kardinal-Piskoposu unvanını taşımaktadır. Papa Francis'in vefatının ardından, yeni papa seçildi.

Vatikan\'da yeni Papa halkı selamladı

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Son Dakika Dünya Vatikan'da yeni Papa halkı selamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • mehmet emir ılğaz:
    ALLAH ım hilafeti nasip et bu millete inş 93 22 Yanıtla
  • Belki Hayat:
    Bizde olsa bu durum "Laiklik elden gidiyehh" olurdu. 70 22 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    bizim laikuslar iyi seyredin devletin dini olurmuymuş 29 5 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    İslam alemini gömüp papayı ön plana çıkarmak yazık 26 7 Yanıtla
  • Gökhan Yıldız:
    ilgilenmiyorum 25 2 Yanıtla
  • Veysel dağlı:
    Müslüman aleminin de halifesini seçme zamanının geldiğini göstermektedir. 19 6 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Hallolur papa, oğlun geldin Almanyadan:))) 10 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    2 sene sonra ölecek adamı niye seçerler ki 9 5 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Robot bu demedi demeyin 6 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bazıları istiklal caddesi büyüklüğünde bir ülkeye seçilen papa üzerinden laikliğe dokunmuş. sizlerde menzilin köyüne dış işlerinde Türkiyeye bağımlı bir ülke kurun, başına adamları geçirin hilafet adı altında orada istedikleri gibi davransın ama Türkiye Cumhuriyetinin laikliğine laf edilmesin. Ben kabulüm hadi kurun ülkeyi. 1 6 Yanıtla
  • 6490203:
    hello papa 5 0 Yanıtla
  • ellaperry:
    Tell me what makes you feel desired. Tonight, I want to be the one who makes you feel that way, in every way imaginable. f1nd me on ellaperry_mooo_com change _ to dot 0 2 Yanıtla
  • aragorn:
    papaya 1 vatikana 5 1 0 Yanıtla
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