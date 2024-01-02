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Venedik, tarihi ve batan şehri korumak için büyük turist gruplarını yasaklıyor - Son Dakika
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Venedik, tarihi ve batan şehri korumak için büyük turist gruplarını yasaklıyor

İtalya'nın tarihi şehri Venedik, 2024 yılında büyük turist gruplarını yasaklama kararı aldı. Bu adım, dar sokaklarında ve su yollarındaki sıkışıklığı azaltma önlemlerinin bir parçası olarak geldi. Haziran ayında yürürlüğe girecek olan politikaya göre, turist grupları 25 kişiyle sınırlı olacak. Ayrıca rehberlerin kullandığı hoparlörler de yasaklanacak.

Venedik, tarihi ve batan şehri korumak için büyük turist gruplarını yasaklıyor
02.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 10:03
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Venedik, tarihi ve batan şehri korumak amacıyla 2024 yılında büyük turist gruplarını yasaklıyor.

İtalyan yetkililer, tarihi şehirde büyük turist gruplarını sınırlamak için önlemler açıkladı. Bu adım, genellikle dar sokaklarında ve su yollarında sıkışıklığı azaltma önlemlerin bir parçası olarak geldi.

"Bu, sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve şehrin korunmasını ve güvenliğini garanti altına almakla ilgili," diyen yerel güvenlik başkanı Elisabetta Pesce, önerilen önlemden Guardian'a bahsetti.

Haziran ayında yürürlüğe girecek olan politikaya göre, turist grupları 25 kişiyle sınırlı olacak.

Gürültü kirliliğine sebep olan genellikle turist rehberlerinin kullandığı hoparlörler de yasaklanacak.

Venedik Ticaret Danışmanı Sebastiano Costalonga, önlemlerin, hem sakinleri korumayı hem de 2.7 mil karelik Unesco Miras Alanı'ndaki trafik akışını kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı.

"Yönetim, sadece Venedik'in kırılganlığını, trafik ve Venedik'te yaşayanlarla bir arada yaşamayı saygılı kurallarla belirlemek istemekle kalmıyor," dedi, "aynı zamanda bu yeni madde ile artık hoşgörülmeyecek yetkisiz tur rehberlerinin varlığına dair bir sinyal vermek istiyor."

Unesco, turist yoğunluğundan dolayı, oluşacak geri dönülmez hasar riskine karşı Venedik'i tehlike altındaki miras alanları listesine ekledi.

Eylül ayında, Venedik, günlük ziyaretçilere deniz kenarı destinasyona giriş için yaklaşık 5.45 dolarlık bir "turist vergisi" uygulayacaklarını duyurdu. Bu politika, sadece gündüz ziyareti için gelen 14 yaş üzeri gezginleri etkileyecek ve bu ilkbaharda 30 günlük bir deneme sürecinden geçecek.

2021'de, İtalyan hükümeti büyük gemilerin Venedik'in ünlü limanına girmesini yasakladı.

Ne yazık ki Venedik'in temelini erozyona uğratan yalnızca turist dalgaları değil.

Mitolojik Atlantis şehri gibi lagün şehri, iklim değişikliği ve aşırı kalkınma tarafından teşvik edilen yükselen deniz seviyeleri nedeniyle okyanusa doğru yavaşça batıyor.

Venedik, şehrin tarihi dokusunu korumak için büyük turist gruplarını yasaklıyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Venedik, Çevre, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venedik, tarihi ve batan şehri korumak için büyük turist gruplarını yasaklıyor - Son Dakika


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