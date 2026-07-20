Venezuela\'da Depremde 5.208 Ölü

VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 208'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 89 artarak 5 bin 208'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti. Rodriguez, 107 geçici barınma kampında 23 bin 820 kişinin kaldığını, şu ana kadar ise 128 bin 324 aileye yardım ulaştırıldığını aktardı.