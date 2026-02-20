Venezuela\'da Siyasi Tutuklulara Af Yasası Onaylandı

VENEZUELA'da siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan çok sayıda kişinin serbest bırakılmasını sağlayacak af yasası onaylandı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi. Tasarının kabul edilmesinin ardından yasayı imzalayan Rodriguez, bunun ülkenin siyasi liderlerinin hoşgörüsüzlüğü bırakıp Venezuela'da siyaset için yeni yollar açtıklarını gösterdiğini belirtti.