VENEZUELA'da siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan çok sayıda kişinin serbest bırakılmasını sağlayacak af yasası onaylandı.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi. Tasarının kabul edilmesinin ardından yasayı imzalayan Rodriguez, bunun ülkenin siyasi liderlerinin hoşgörüsüzlüğü bırakıp Venezuela'da siyaset için yeni yollar açtıklarını gösterdiğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Venezuela'da Siyasi Tutuklulara Af Yasası Onaylandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?