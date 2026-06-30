Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 1719'a Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 1719'a Yükseldi

30.06.2026 09:57
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Venezuela'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 1719, yaralı sayısı 5034 oldu.

(ANKARA) - Venezuela'da geçen hafta meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1719'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 34'e ulaştığını açıkladı. Ayrıca 15 bin 866 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, can kaybının 1719'a, yaralı sayısının 5 bin 34'e yükseldiğini, 15 bin 866 kişinin de evsiz kaldığını açıkladı. Yetkililer, ülkede yaklaşık 30 bin acil durum personelinin yanı sıra 2 bin 700 yabancı uzmanın arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti.

Depremlerden en ağır etkilenen bölgenin, Karayip kıyısındaki liman kenti La Guaira olduğu kaydedildi. Uzun süredir siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden ülkede, kurtarma ekipleri depremin ardından altı günü geride bırakırken zamana karşı yarışıyor. Bağımsız çevrimiçi kayıp platformlarına göre, on binlerce kayıp bildirimi bulunuyor.

ARTÇI SARSINTI PANİĞE NEDEN OLDU

Öte yandan, dün başkent Karakas ve çevresinde 4,6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntının merkez üssünün Karaballeda'nın kuzeyi açıkları olduğunu açıkladı. Yetkililer yeni bir hasar bildirilmediğini duyursa da artçı sarsıntı halk arasında paniğe yol açtı.

Venezuela makamları, şimdiye kadar 30 ülkenin yardım gönderdiğini açıkladı. Venezuela'ya Türkiye dahil yabancı ülkelerden 3 bin 681 arama kurtarma görevlisi, 27 araç, 118 köpek ve bin tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Yetkililer, depremin ardından kritik kabul edilen ilk 72 saatin geride kalmasına rağmen enkaz altından sağ kurtarılan kişilerin bulunmasının umutları canlı tuttuğunu belirtti. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, "Bugün insanları canlı olarak kurtardık. Bu nedenle operasyonlar durdurulmuyor. Umudumuzu her zaman koruyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Venezuela, 3. Sayfa, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı 1719'a Yükseldi - Son Dakika

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