VİETNAM'ın Ho Chi Minh kentinde beş katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh kentinde bir apartmanda çıkan yangında aralarında 2 çocuğun da olduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığını belirten yetkililer, yangının beş katlı apartmanın zemin katında dün geç saatlerde çıktığını kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Vietnam'da Apartman Yangını: 8 Ölü - Son Dakika
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