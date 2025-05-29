Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için vize almak kadar randevu bulmak da artık imkânsız hale geldi. Sistemdeki tıkanıklığı fırsata çeviren aracı kişiler ve şirketler, randevu ticaretini karaborsaya taşıdı; fiyatlar adeta uçtu.

RANDEVU İÇİN EKRAN BAŞINDA GÜNLERCE BEKLEYENLER VAR

Artan talep, başvuru kotası düşen ülkeler ve dijital sistemin yetersizlikleri, vatandaşları günlerce bilgisayar başında beklemeye zorluyor. Bu zorluğu yaşamak istemeyenler ise çareyi aracı firmalarda arıyor.

VİZE DEĞİL, RANDEVU BULMAK ZORLAŞTI

Başta Schengen bölgesi olmak üzere birçok ülkenin vize ret oranları artarken, randevular da dakikalar içinde tükeniyor. Vize alamamak bir yana, artık randevu almak bile başlı başına bir mücadeleye dönüştü.

RANDEVULAR PARAYA ÇEVRİLDİ, FİYATLAR AKIL ALMAZ DÜZEYDE

Vatandaşlar, eskiden ücretsiz olan randevu işlemi için artık yüzlerce euro ödemek zorunda bırakılıyor. Bazı aracıların 3 bin euroya kadar çıkan "komisyon" talepleri sektörde denetimsizliğin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYADA SAHTE RANDEVU DOLANDIRICILIĞI

Bazı kişiler, sosyal medya üzerinden "hızlı randevu" vaatleriyle vatandaşları kandırıyor. Uzmanlar, "Kapı duvarla karşılaşmayın, sosyal medya reklamlarına kesinlikle inanmayın" diyerek uyarıyor.

UZMANLARDAN NET UYARI: SADECE YETKİLİ FİRMALARLA ÇALIŞIN

TÜRSAB'a kayıtlı acentalar ve yetkili firmalar dışında hiçbir kişi ya da kurumun vize işlemi yapma yetkisi bulunmuyor. Sahte firmalar, vaadettikleri randevuları oluşturamıyor; dolandırıcılık riski her geçen gün artıyor.

Vize işlemlerine aracılık eden firmalar, kendilerinin vize değerlendirme süreçlerinde herhangi bir yetkileri olmadığını sadece evrak toplayan ön vize başvuru merkezi olduklarını belirtiyor. Kurumun, başvuru sahiplerinin belgelerini konsolosluklara iletmekle görevli olduğunu ve vize kararlarının tamamen ilgili ülkelerin büyükelçilikleri veya konsoloslukları tarafından alındığını kaydediyor.