Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için vize almak kadar randevu bulmak da artık imkânsız hale geldi. Sistemdeki tıkanıklığı fırsata çeviren aracı kişiler ve şirketler, randevu ticaretini karaborsaya taşıdı; fiyatlar adeta uçtu.
Artan talep, başvuru kotası düşen ülkeler ve dijital sistemin yetersizlikleri, vatandaşları günlerce bilgisayar başında beklemeye zorluyor. Bu zorluğu yaşamak istemeyenler ise çareyi aracı firmalarda arıyor.
Başta Schengen bölgesi olmak üzere birçok ülkenin vize ret oranları artarken, randevular da dakikalar içinde tükeniyor. Vize alamamak bir yana, artık randevu almak bile başlı başına bir mücadeleye dönüştü.
Vatandaşlar, eskiden ücretsiz olan randevu işlemi için artık yüzlerce euro ödemek zorunda bırakılıyor. Bazı aracıların 3 bin euroya kadar çıkan "komisyon" talepleri sektörde denetimsizliğin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.
Bazı kişiler, sosyal medya üzerinden "hızlı randevu" vaatleriyle vatandaşları kandırıyor. Uzmanlar, "Kapı duvarla karşılaşmayın, sosyal medya reklamlarına kesinlikle inanmayın" diyerek uyarıyor.
TÜRSAB'a kayıtlı acentalar ve yetkili firmalar dışında hiçbir kişi ya da kurumun vize işlemi yapma yetkisi bulunmuyor. Sahte firmalar, vaadettikleri randevuları oluşturamıyor; dolandırıcılık riski her geçen gün artıyor.
Vize işlemlerine aracılık eden firmalar, kendilerinin vize değerlendirme süreçlerinde herhangi bir yetkileri olmadığını sadece evrak toplayan ön vize başvuru merkezi olduklarını belirtiyor. Kurumun, başvuru sahiplerinin belgelerini konsolosluklara iletmekle görevli olduğunu ve vize kararlarının tamamen ilgili ülkelerin büyükelçilikleri veya konsoloslukları tarafından alındığını kaydediyor.
Son Dakika › Dünya › Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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