Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor

Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor
29.05.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatil için yurtdışına çıkmak isteyenler, vize randevularıyla yeni bir zorlukla karşı karşıya. Öyle ki vize karaborsaya düştü, aracı firmalar 3 bin euroya kadar çıkan ücretler talep ediyor. Uzmanlar, sosyal medya reklamlarına karşı vatandaşlara "Yetkili firmalar dışında kimseye itibar etmeyin" uyarısı yaptı.

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için vize almak kadar randevu bulmak da artık imkânsız hale geldi. Sistemdeki tıkanıklığı fırsata çeviren aracı kişiler ve şirketler, randevu ticaretini karaborsaya taşıdı; fiyatlar adeta uçtu.

RANDEVU İÇİN EKRAN BAŞINDA GÜNLERCE BEKLEYENLER VAR

Artan talep, başvuru kotası düşen ülkeler ve dijital sistemin yetersizlikleri, vatandaşları günlerce bilgisayar başında beklemeye zorluyor. Bu zorluğu yaşamak istemeyenler ise çareyi aracı firmalarda arıyor.

VİZE DEĞİL, RANDEVU BULMAK ZORLAŞTI

Başta Schengen bölgesi olmak üzere birçok ülkenin vize ret oranları artarken, randevular da dakikalar içinde tükeniyor. Vize alamamak bir yana, artık randevu almak bile başlı başına bir mücadeleye dönüştü.

RANDEVULAR PARAYA ÇEVRİLDİ, FİYATLAR AKIL ALMAZ DÜZEYDE

Vatandaşlar, eskiden ücretsiz olan randevu işlemi için artık yüzlerce euro ödemek zorunda bırakılıyor. Bazı aracıların 3 bin euroya kadar çıkan "komisyon" talepleri sektörde denetimsizliğin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYADA SAHTE RANDEVU DOLANDIRICILIĞI

Bazı kişiler, sosyal medya üzerinden "hızlı randevu" vaatleriyle vatandaşları kandırıyor. Uzmanlar, "Kapı duvarla karşılaşmayın, sosyal medya reklamlarına kesinlikle inanmayın" diyerek uyarıyor.

UZMANLARDAN NET UYARI: SADECE YETKİLİ FİRMALARLA ÇALIŞIN

TÜRSAB'a kayıtlı acentalar ve yetkili firmalar dışında hiçbir kişi ya da kurumun vize işlemi yapma yetkisi bulunmuyor. Sahte firmalar, vaadettikleri randevuları oluşturamıyor; dolandırıcılık riski her geçen gün artıyor.

Vize işlemlerine aracılık eden firmalar, kendilerinin vize değerlendirme süreçlerinde herhangi bir yetkileri olmadığını sadece evrak toplayan ön vize başvuru merkezi olduklarını belirtiyor. Kurumun, başvuru sahiplerinin belgelerini konsolosluklara iletmekle görevli olduğunu ve vize kararlarının tamamen ilgili ülkelerin büyükelçilikleri veya konsoloslukları tarafından alındığını kaydediyor.

Ekonomi Türkiye, Sosyal Medya, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Dünya, Medya, Tatil, Vize, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar:
    yurt dışı tatili planı yapanın tuzu zaten kurudur koymaz alt gelirli vatandaş bırak yurt dışı yurt içinde emin önünü gezemiyor 25 11 Yanıtla
  • bedir arslan:
    hani dudak uçuklatan rakam nerde haberleri abartmayı çok seviyosunuz 10 4 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bir ulusun itibarı,saraylar ve uçaklarla değil,pasaportunun gördüğü muamele ile ölçülür.. 7 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Avrupa bize özeniyor neden vize alalım diye koşuyor insanlar bilmem. 3 1 Yanıtla
  • Hakan Durak:
    Tam tersi daha ucuz Türkiye de nasıl süsleyecekler turisti onu düşünüyorlar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
16:18
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 12:31:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.