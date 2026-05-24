Vucic, Çin Ziyaretine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vucic, Çin Ziyaretine Başladı

Vucic, Çin Ziyaretine Başladı
24.05.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Pekin'de ikili ilişkiler ve küresel konuları görüşmek üzere bulundu.

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in dört gün sürecek Çin ziyareti başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin'e giden Vucic, ziyareti kapsamında Şi ve Başbakan Li Qiang ile bir araya gelecek. Görüşmelerede, ikili ilişkilerin yanı sıra, her iki tarafı ilgilendiren küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, yeni dönemde Çin-Sırbistan kader birliğinin inşasında daha somut sonuçlar elde edilmesi ve iki halka daha fazla yarar sağlanması için Sırbistan ile çalışmaya istekli olunduğu bildirildi. Ayrıca karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin genişletilmesi, kültürel ve beşeri temasların zenginleştirilmesi ile çok taraflı koordinasyonun artırılmasının hedeflendiği de belirtildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vucic, Çin Ziyaretine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:37:37. #7.12#
SON DAKİKA: Vucic, Çin Ziyaretine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.