Wagner'in kontrolünde olduğu iddia edilen Rostov ve Voronej'in önemi ne? İşte detaylar - Son Dakika
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Wagner'in kontrolünde olduğu iddia edilen Rostov ve Voronej'in önemi ne? İşte detaylar

24.06.2023 16:59

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana önemli bir rol oynayan Rostov'daki askeri tesislerin ele geçirilmesi ve Voronej'deki tesislerin de alınması, bölgenin stratejik önemini artırıyor. İşte Wagner Grubu'nun hamlesinin detaylarına ilişkin değerlendirme...

Paralı ordu Wagner Grubu, Rusya'nın güneyindeki Rostov kentinde bulunan tüm askeri tesisleri ele geçirdiğini iddia ediyor. Bölgeden gelen haberlere göre grup daha kuzeydeki Voronej'de bulunan tesisleri de aldı. Peki bu iki şehrin önemi ne?

Wagner'in kontrol ettiğini iddia ettiği Rostov ve Voronej'in önemi ne?

ŞUBAT 2022'DEN BU YANA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Rostov, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana önemli bir rol oynuyor. Ukrayna sınırına yakın, bir milyon nüfuslu kentte Rusya'nın Güney bölgesi karargahı yer alıyor. Rus birlikleri Ukrayna'ya gönderilmeden önce bir süre bu kentte tutuluyor. Bölgesel başkent aynı zamanda silah ve yakıt sevkiyatında da önemli bir lojistik nokta.

Yine Ukrayna yakınlarındaki Voronej de kabaca Rostov ile aynı büyüklükte. Şehir, Rostov ve başkent Moskova'nın ortasında ve önemli bir demiryolu kavşağı.

Wagner'in kontrol ettiğini iddia ettiği Rostov ve Voronej'in önemi ne?
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Rostov, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wagner'in kontrolünde olduğu iddia edilen Rostov ve Voronej'in önemi ne? İşte detaylar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wagner'in kontrolünde olduğu iddia edilen Rostov ve Voronej'in önemi ne? İşte detaylar - Son Dakika
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