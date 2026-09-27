Wang Yi, Şi'nin ABD ziyaretinde yapay zeka diyaloğunda mutabakat sağlandığını söyledi - Son Dakika
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Wang Yi, Şi'nin ABD ziyaretinde yapay zeka diyaloğunda mutabakat sağlandığını söyledi

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Wang Yi, Şi\'nin ABD ziyaretinde yapay zeka diyaloğunda mutabakat sağlandığını söyledi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şi Cinping'in 23-25 Eylül'deki ABD ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni sayfa açtığını söyledi. Wang, iki liderin stratejik istikrar ve yapay zeka diyaloğu konusunda mutabık kaldığını, ziyaretin dünya barışına katkı sağlayacağını ifade etti.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu. Wang, ziyaret programının yoğun ve kapsamlı olduğunu vurgulayarak, Şi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra dünya gündemine ilişkin samimi ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Ziyaretin önemli siyasi sonuçlarından birinin Çin-ABD ilişkilerinin yeni konumlandırılmasının daha da geliştirilmesi olduğunu aktaran Wang, iki liderin stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurulması konusunda mutabakata vardığını söyledi.

Wang, Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Trump'ın, siyasi ve diplomatik kanallar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığını dile getirerek, "Bu çerçevede, iki ülke orduları arasındaki düzenli diyaloğun sürdürülmesi, ekonomi, ticaret, finans, kolluk ve beşeri ilişkiler alanlarında temasların artırılması, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve anlaşmazlıkların uygun şekilde ele alınması konusunda görüş birliğine varıldı" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI GENİŞLEYECEK

Ziyaretin ikili iş birliği açısından yeni alanlar oluşturduğunu kaydeden Wang, ziyaretin ayrıca iki ülke ilişkilerinin genel istikrarının korunmasına katkı sağladığını ve dünya barışı ile kalkınması üzerinde de uzun vadeli etkiler yaratacağını belirtti.

Şi Cinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtığına dikkati çeken Wang Yi, "Şi ile Trump, uluslararası konularda koordinasyonun artırılması ve dünya barışı ile kalkınmasına katkı sağlanması konusunda fikir birliğine vardı. Çin-ABD Yapay Zeka Diyaloğu'nun etkin biçimde işletilmesi, yapay zekanın riskleri ile faydaları konusunda iletişimin artırılması ve teknolojinin kötüye kullanılmasının önlenmesi konusunda mutabakata varıldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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