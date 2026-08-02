Washington\'da Orman Yangını nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

ABD'nin Washington eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.

ABD'nin Washington eyaletinin Spokane kentinde hızla yayılan orman yangını nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Yetkililer, 2 bin 300 dönümlük alanın yandığını belirterek, binlerce aile için tahliye emri verildiğini açıkladı.

Washington Ulusal Muhafızları ise yangınları söndürmeye çalışan acil durum ekiplerine destek vermek üzere bölgeye personel sevk edildiğini duyurdu. Eyalet genelinde en az 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiği ve yılın başından itibaren 425 bin dönümden fazla alanın yandığı kaydedildi.