Washington\'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı

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ABD'nin Başkenti Washington'da, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Edinilen bilgilere göre, uçakta 60 yolcu ile 4 mürettabat, helikopterde ise 3 askeri personel bulunuyor. Yaşanan kazada can kaybı olup olmadığı yönünde henüz açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, başkan Donald Trump'ın Washington DC'deki havaalanı yakınlarındaki olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

'HERKES İÇİN DUA EDELİM'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Yolcu uçağıyla çarpışan ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Black Hawk helikopterinin mürettebatı üç kişiydi ve helikopterde VIP personel bulunmuyordu.

Üst düzey ordu yetkilileri Washington, DC bölgesinde seyahatlerinde sıklıkla Black Hawks'ı kullanırlar" ifadeleri yer aldı.