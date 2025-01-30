Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı

Washington\'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı

ABD'nin Washington DC'de, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na iniş yaparken bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı ve Potomac Nehri'ne düştü. Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

30.01.2025 07:17  Güncelleme: 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Başkenti Washington'da, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Edinilen bilgilere göre, uçakta 60 yolcu ile 4 mürettabat, helikopterde ise 3 askeri personel bulunuyor. Yaşanan kazada can kaybı olup olmadığı yönünde henüz açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, başkan Donald Trump'ın Washington DC'deki havaalanı yakınlarındaki olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

'HERKES İÇİN DUA EDELİM'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Yolcu uçağıyla çarpışan ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Black Hawk helikopterinin mürettebatı üç kişiydi ve helikopterde VIP personel bulunmuyordu.

Üst düzey ordu yetkilileri Washington, DC bölgesinde seyahatlerinde sıklıkla Black Hawks'ı kullanırlar" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Ronald Reagan, Helikopter, Washington, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.