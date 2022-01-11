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WHO: Avrupa'nın yarısı 6-8 hafta içinde Omicron'a yakalanacak - Son Dakika
BBC

WHO: Avrupa'nın yarısı 6-8 hafta içinde Omicron'a yakalanacak

11.01.2022 21:33
WHO: Avrupa'nın yarısı 6-8 hafta içinde Omicron'a yakalanacak

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önümüzdeki haftalarda Avrupa'nın yarısının Omicron varyantına yakalanacağı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 6-8 hafta içinde Avrupa'nın yarısının Omicron varyantına yakalanacağı uyarısında bulundu.

WHO, bu projeksiyonunu 2022 yılının ilk haftasında Avrupa bölgesinde 7 milyon vakanın tespit edilmesine dayandırıyor.

Vaka sayıları son iki haftada iki katına çıktı.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede henüz devam eden Delta varyantına ek olarak "batıdan doğuya" uzanan dev bir Omicron dalgası olduğunu söyledi.

Kluge yaptığı açıklamada Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin hala "ciddi baskı" altında olduğunu, virüsün hızlı bir şekilde Batı ülkelerinden Balkanlara doğru yayıldığını belirtti.

Kluge, "Ülkelerin bu kriz ile nasıl mücadele edeceği, epidemiyolojik durumları, mevcut kaynakları ve aşılama oranlarına göre değişecek" diye konuştu.

Yapılan çalışmalar, Omicron varyantının diğer koronavirüs varyantlarına oranla daha hafif olduğunu gösteriyor. Ancak Omicron'un bulaşma hızının çok yüksek olduğu ve çift aşılı insanlara da bulaşabildiği belirtiliyor.

Omicron'a rekor sayıda insanın yakalanması sağlık sistemleri için zorluk yaratıyor.

İngiltere, Pazartesi günü 142 bin vaka sayısı ve 77 ölüm kaydetti. Aynı zamanda birçok hastane sağlık çalışanlarının hastalık iznine çıkması ve artan Covid-19 baskısı yüzünden çalışma kapasitelerinin "kritik" noktada olduğunu açıkladı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı Salı günü 74 bini aştı. Bu şimdiye kadar kayda geçen en yüksek rakam oldu.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde de vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, geçen hafta yaptığı bir açıklamada Ocak ayının hastaneler için zorlu geçeceğini söyledi.

Veran, Omicron'a yakalanan hastaların "normal" hastane yataklarında tedavi gördüğü, delta varyantına yakalananların ise yoğun bakıma alındığını ekledi.

Polonya ise pandeminin başından beri 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polonya, Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarında dünyada altıncı sırada bulunuyor ve nüfusun neredeyse yüzde 40'ının henüz aşı olmadığı bildiriliyor.

Pazartesi günü Pfizer firması, Omicron varyantını hedefleyen yeni bir aşıyı Mart ayında insanlara sunabileceğini söyledi. Sağlık uzmanları bunun gerekli olup olmadığını değerlendiriyor.

WHO: Avrupa'nın yarısı 6-8 hafta içinde Omicron'a yakalanacak
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Hans Kluge, Omicron, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya WHO: Avrupa'nın yarısı 6-8 hafta içinde Omicron'a yakalanacak - Son Dakika Dünya

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