WHO'dan İspanya'daki Sel Açıklaması - Son Dakika
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Dünya

WHO'dan İspanya'daki Sel Açıklaması

WHO\'dan İspanya\'daki Sel Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, İspanya'daki selin iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu vurguladı.

30.10.2024 14:19
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DÜNYA Sağlık Örgütü, İspanya'daki selin ardından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İspanya'nın Valensiya Özerk Bölgesi'nde 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddetli yağış ve fırtınanın iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Kluge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valensiya bölgesinde şiddetli yağışların sebep olduğu ve 50'den fazla can kaybına yol açan ani seller sonrasında üye ülkemiz İspanya hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Sağlık yetkilileri ve tüm acil müdahale ekiplerine minnettar olduklarını belirten Kluge, düzensizleşen hava olaylarının, iklim değişikliği ve kriziyle ilişkisinin altını çizdi.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, İspanya'daki selde hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu aktararak, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileklerimi ve müdahale ekiplerine dayanışmamı iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya WHO'dan İspanya'daki Sel Açıklaması - Son Dakika

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