Wipha Tayfunu Hong Kong\'u Vurdu

HONG Kong'da etkili olan 'Wipha' tayfunu, Çin'e doğru ilerleyerek Guangdong eyaletini etkisi altına aldı.

Hızı saatte 167 kilometreyi aşan 'Wipha' tayfunu Filipinler'in ardından Hong Kong'da etkili oldu. Çin'e doğru ilerleyerek Guangdong eyaletini de etkisi altına alan tayfun nedeniyle 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Hong Kong'da uçak ve gemi seferlerinin iptal edildiğini açıklayan yetkililer, okullar ve günlük bakım hizmeti veren tesislerin de tatil edildiğini duyurdu.