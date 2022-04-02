Xi'den Çin ve AB'ye Çalkantılı Dünyaya İstikrar Sağlayacak Unsurlar Ekleme Çağrısı - Son Dakika

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin ile Avrupa Birliği'ne (AB), ilişkilerinde ve küresel barış ile kalkınmayı ilgilendiren ana konularda iletişimi artırma ve çalkantılı haldeki dünyaya istikrar sağlayıcı unsurlar ekleyerek yapıcı bir rol oynama çağrısında bulundu. Xi, bu sözleri, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video görüşme aracılığıyla gerçekleştirdikleri toplantıda dile getirdi.

Xi, AB genel merkezlerine sekiz yıl önce yaptığı ve Çin ile Avrupa'nın Avrasya kıtasının bir yanından öbür yanına uzanan bir dostluk ve işbirliği köprüsü kurmak, barış için Çin-AB ortaklığını teşvik etmek ve daha büyük bir küresel etki için Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığını büyütmek amacıyla birlikte çalışmasını önerdiği ziyareti hatırlattı. Çin'in vizyonunun değişmediğini belirten Xi, "Aksine, mevcut koşullar altında çok daha yerinde bir noktaya geldi" diye ekledi.

Ukrayna krizinin uzun süren Kovid-19 pandemisinin ve sendeleyen küresel toparlanmanın üzerine geldiğine dikkat çeken Xi, "Çin ile AB bu koşullar karşısında iki büyük güç, büyük pazarlar ve büyük medeniyetler olarak ilişkilerindeki ve küresel barış ile kalkınma konusundaki iletişimlerini artırmalı ve çalkantılı haldeki dünyaya istikrar sağlayıcı unsurlar katarken yapıcı bir rol oynamalı" dedi.

Çin-AB ilişkilerinin geçen seneden bu yana sıkıntılara rağmen yeni bir ilerleme kaydettiğinin ve Çin-AB işbirliğinin zorluklara rağmen yeni sonuçlar elde ettiğinin altını çizen Xi, "Bu, Çin ile AB'nin kapsamlı ortak çıkarları ve işbirliği için sağlam bir temeli paylaştığını ve iki tarafın ancak işbirliği ile koordinasyon yoluyla sorunları çözebileceğini ve zorlukların üstesinden gelebileceğini kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Çin'in AB politikasının tutarlılığına ve sürekliliğine dikkat çeken Xi, AB'ye de kendi Çin algısını oluşturma, bağımsız bir Çin politikası benimseme ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için Çin ile birlikte çalışma çağrısında bulundu.