Üye Girişi
Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak - Son Dakika
BBC

Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak

01.12.2021 13:13
Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak

Henüz oy sayımı tamamlanmadı ama solcu Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi'nin adayı Xiomara Castro, Honduras devlet başkanlığı seçimlerinde en yakın rakibinin 20 puan önünde.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı, Solcu Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi'nin adayı Xiomara Castro olacak.

Ülkede Pazar günü yapılan seçimlerde Castro resmi olmayan ilk sonuçlara göre en yakın rakibi Nasry Asfura'ya 20 puan fark attı.

12 yıldır iktidarda olan, çeşitli skandallar ve yolsuzluk suçlamalarıyla sarsılan sağcı Milli Parti yenilgiyi kabul etti.

Castro, devlet başkanlığı görevini ülkede kutuplaşmaya yol açmakla suçlanan Juan Orlando Hernandez'den devralacak.

Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez, ABD'de uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla hapis yapmıştı. Devlet Başkanı Hernandez de, uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olmakla suçlanıyordu.

Castro, seçim kampanyasında Honduras'ı, "narko-diktatörlük ve yolsuzluğun uçurumundan çekip çıkarma" sözü verdi.

Castro'nun eşi Manuel Zelaya Honduras'ın 2006-2009 yılları arasında devlet başkanıydı ve darbeyle düşürülmüştü.

O dönemden sonra yapılan iki seçimde de Castro devlet başkanlığına aday olmuş ancak seçimleri kazanamamıştı.

Castro ülkede büyük değişimler yapmayı vadetmişti.

Gündeminde öncelikle yüksek suç oranı ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele ile ABD'ye kitlesel göç gibi çok büyük sorunlar olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Castro'yu tebrik etti ve Washington'un kendisiyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını bidirdi.

BBC Meksika ve Orta Amerika Muhabiri Will Grant'ın analizi

Seçimden önceki günlerde Milli Parti'nin artık iktidara tutunamayacağı gayet açık bir şekilde belli olmuştu.

12 yıldır iktidarda olan ve yaygın yolsuzluk ve derin yoksullukla özdeşleşen Milli Parti hükümeti öyle büyük bir kolektif memnuniyetsizlik yaratmıştı ki, yandaşları bile artık Nasry Asfura'ya oy verdiklerini insan içinde itiraf edemez olmuşlardı.

Genel olarak ülkede herkes değişimden söz etmek istiyor.

Tegucigalpa'daki pazarcılardan tutun da seçim merkezlerinde oy vermek için kuyrukta bekleyenlere kadar herkes hükümetin değiştiğini ve görevi bırakacak olan Devlet Başkanı Juan ORlando Hernandez'in ABD mahkemelerinde uyuşturucu ticaretiyle ilişkisi konusunda hesap verdiğini görmekten söz ediyordu.

Hernandez gerçi hiç bir suç işlemediğini tekrar tekrar ileri sürdü ama Honduras kamuoyu nezdinde artık bir suçlu ve işi bitmiş bir politikacı olarak görülüyor.

O yüzden şu anda Honduraslıların çoğu iktidar değişimini kutluyor.

Milli Parti'nin yenildiğini iki gün gecikmeli de olsa kabullenmesi ve bundan dört yıl önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarından kaçınılması da memnuniyetle karşılandı.

Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak
Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Özgürlük, Honduras, Milli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! 13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı 11:37 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Son Dakika Haberleri
13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!
13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!
12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!
12:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
12:39 PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü
12:32 Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor
12:28 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:26 Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı!
12:10 HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira
Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor         
13:13
Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor! Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!         
13:05
CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi! CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!         
12:56
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı         
11:34
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 13:22:19. #1.13#
SON DAKİKA: Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement