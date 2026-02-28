Yapay zeka şirketi OpenAI (ChatGPT), ABD Savaş Bakanlığı\'na tam hizmet vermeye başladı

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" belirtmişti. Rakip şirket OpenAI (ChatGPT), Pentagon ile el sıkıştı.

Yapay zeka modeli Claude'un üreticisi Anthropic firmasıyla, hükümet sözleşmelerini iptal etme tehdidinde bulunan Pentagon arasındaki anlaşmazlık bir süredir devam ediyordu. Pentagon, şirketten teknolojisindeki tüm güvenlik önlemlerini kaldırmasını ve sınırsız erişim sağlamasını talep etmiş, şirket ise bu taleplere uyamayacağını belirtmişti. Anthropic'in reddettiği koşulları kabul eden OpenAI, kendi yapay zeka modellerini Pentagon'un gizli ağı içinde kullanmak üzere anlaşmaya vardı.

ÜST YÖNETİCİ ALTMAN'DAN AÇIKLAMA

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, yaptığı açıklamayla anlaşmayı resmen duyurdu. "Modellerimizi onların gizli ağlarında kullanıma sunmak üzere Savaş Bakanlığı ile bir anlaşmaya vardık" ifadelerini kullanan Altman, anlaşmanın OpenAI'nin "yurt içinde kitlesel gözetimi yasaklama" ve "güç kullanımında, otonom silah sistemleri dahil olmak üzere, insan sorumluluğunu esas alma" ilkelerini yansıttığını belirtti.

ABD'de bazı kullanıcılar anlaşmaya tepki olarak ChatGPT aboneliklerini iptal etti.

TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYASINA 25 MİLYON DOLAR BAĞIŞLAMIŞTI

Öte yandan; OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Greg Brockman ve eşi Anna Brockman, geçen yıl Trump'ın seçim kampanyasına 25 milyon dolar bağış yapmıştı.