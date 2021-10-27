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Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş - Son Dakika

Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş

27.10.2021 09:22

Güneş Sistemi'nin ötesinden geldiği düşünülen ve bilim insanlarını oldukça heyecanlandıran gizemli sinyalin kaynağı Dünya'dan çıktı. Bilim insanları, sinyalin yanlış gönderilme sonucu uzaydan yansıdığını açıkladı.

Bilim insanları aylardır uzaydan gelen gizemli sinyal üzerinde çalışıyor. Daha önce 4 kez tespit edilen sinyalin kaynağı herkes tarafından merak ediliyordu. Bilim insanları sonunda sinyalin kaynağını tespit etti. Buna göre Dünya'dan yanlış giden bir sinyal, uzaydan gelmiş gibi göründü. Kaynağın uzaylılarla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

SİNYALLER, İNSAN KAYNAKLI

Güneş Sistemi'nin ötesinden geldiği düşünülen ve uzayda akıllı yaşam arayan gökbilimcileri heyecanlandıran radyo sinyallerinin "yanlış alarm olduğu" ortaya çıktı. İncelemeler, sinyallerin aslında insan kaynaklı olduğunu gösterdi.

Avustralya'daki Parkes Gözlemevi'nde bulunan Murriyang radyo teleskobu, 2019'da merak uyandıran bu radyo sinyallerini tespit etmişti. Sinyallerin Güneş'in en yakın komşusu Proxima Centauri yıldız sisteminden geldiği düşünülmüştü.

UZAYLILARDAN GELMEDİĞİ KESİN

Bu yıldız sistemindeki kırmızı cücenin yörüngesinde iki gezegen yer alıyor. Bunlardan birinin suyun sıvı halde kalabileceği "yaşanabilir bölgede" bulunduğu düşünülüyor. Breakthrough Starshot adı verilen bir teknoloji girişimi, gelecekte yaşam aramak için bu gezegene küçük bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor.

İşte bu nedenle söz konusu radyo sinyali bilim camiasında büyük heyecan yaratmıştı. Ancak uluslararası bir araştırma ekibinin hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan iki makalesinde (1 ve 2) sinyalin uzaylılardan gelmediği ortaya kondu.

"İNSAN KAYNAKLI RADYO PARAZİTİ"

California Üniversitesi, Berkley'de görev alan ve iki makalenin de ortak yazarı Sofia Sheikh, "Bu, muhtemelen Dünya yüzeyindeki teknolojilerde meydana gelen insan kaynaklı bir radyo paraziti" diye konuştu.

Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş

Radyo, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş - Son Dakika Dünya


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