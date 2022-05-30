Yaşlı kadın kılığına girip, Mona Lisa tablosuna pasta fırlatan iklim aktivisti: Gezegeni yok etmeye çalışanlar var, onun için bunu yaptım! - Son Dakika
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Yaşlı kadın kılığına girip, Mona Lisa tablosuna pasta fırlatan iklim aktivisti: Gezegeni yok etmeye çalışanlar var, onun için bunu yaptım!

30.05.2022 17:04

Paris'teki Louvre Müzesi'nde kadın kılığına giren bir iklim aktivisti, Leonardo da Vinci'nin başyapıtı olan Mona Lisa tablosuna pasta fırlattı. Eylemci, salondan çıkarken kameralara dönerek, "Dünyayı düşünün. Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Bütün sanatkarlar gezegeni düşünün, onun için bunu yaptım." diye konuştu.

Fransa basınındaki haberlere göre, iklim aktivisti olduğu belirtilen kişi, yaşlı kadın kılığında oturduğu tekerlekli sandalyeyle tablonun sergilendiği salona girdi.

KORUYUCU CAM SAYESİNDE ZARAR GÖRMEDİ

Beraberinde getirdiği kremalı pastayı Mona Lisa'ya fırlatan ve yere gül yaprakları serpen kişiye salondaki görevliler müdahalede bulunurken tablonun onu koruyan cam tabaka sayesinde zarar görmediği ifade edildi.

"GEZEGENİ YOK ETMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Basında yer alan görüntülerde söz konusu kişinin, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarken kameralara dönerek "Dünyayı düşünün. Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Bütün sanatkarlar gezegeni düşünün, onun için bunu yaptım." ifadelerini kullandı. Diğer yandan müzedeki diğer ziyaretçilerin camı kremayla bulanan tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarışması dikkati çekti.

TABLOYA DAHA ÖNCE DE SALDIRIDA BULUNANLAR OLMUŞTU

Mona Lisa tablosuna 2009'da da Rus bir kadın elindeki çay dolu fincanı fırlatmıştı. Eser 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergilenirken tekerlekli sandalyeli bir kadın tabloyu koruyan camı kırmızı spreyle boyamış ve müzenin engelliler için rampalar koymamasını protesto etmişti. 1956'da se Bolivyalı bir öğrenci tabloya taş fırlatmış ve koruyucu camın kırılmasına ve eserin zarar görmesine neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Mona Lisa, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yaşlı kadın kılığına girip, Mona Lisa tablosuna pasta fırlatan iklim aktivisti: Gezegeni yok etmeye çalışanlar var, onun için bunu yaptım! - Son Dakika


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