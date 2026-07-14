Yemen Hava Sahasını İhlale İzin Vermeyecek - Son Dakika
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Yemen Hava Sahasını İhlale İzin Vermeyecek

Yemen Hava Sahasını İhlale İzin Vermeyecek
14.07.2026 09:35
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Yemen, İran'a ait uçağın Sana Havalimanı'na inişini yasaklayarak egemenliğini koruyacağını belirtti.

YEMEN Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkesinin hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapma girişimine ilişkin bir açıklama yayımladı. Alimi, dost ve ara bulucu girişimlere rağmen İran'dan Sana Havalimanı'na hukuka aykırı yeni bir uçuşun dayatılmasına izin vermediğini vurgulayarak, "İran'a ait uçağın Sana Havalimanı'na iniş yapması, Yemen Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ihlali olduğu gibi devlet kurumlarını hafife almaktır. Bu girişim ayrıca, Yemen'i daha fazla gerilimden koruma çabalarını reddetmektir" ifadelerini kullandı.

Yemen'de çatışmaların yayılmaması için gerekli talimatları verdiğini belirten Alimi, "İran'ın kendi çıkarları için Yemen'i ve halkını içine çekmeye çalıştığı savaşlardan korumayı hedefliyoruz. Yemen, hiçbir uçağın ne Sana Havalimanı'nda ne de başka bir havalimanında hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyecek. Ülkenin egemenliğini ihlal eden veya toprakları, hava sahası ve havalimanları üzerindeki yetkisini azaltan her türlü dayatma girişimini reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen Hava Sahasını İhlale İzin Vermeyecek - Son Dakika

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