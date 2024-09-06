Husiler, Yunan tankerindeki yangını sürdürüyor - Son Dakika
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Dünya

Husiler, Yunan tankerindeki yangını sürdürüyor

Husiler, Yunan tankerindeki yangını sürdürüyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Kızıldeniz'de Husiler tarafından hedef alınan Yunanistan'a ait MV SOUNION tankerinde yangının devam ettiğini ve Husilerin tehditleri nedeniyle müdahale edilemediğini açıkladı.

06.09.2024 11:28
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Kızıldeniz'de 21 Ağustos'ta Yemenli Husilerce hedef alınan Yunanistan'a ait MV SOUNION tankerinde yangının sürdüğünü, Husilerin tehditleri nedeniyle gemiye müdahale edilemediğini söyledi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, düzenlediği basın toplantısında Kızıldeniz'de Husiler tarafından vurulan, yanmaya ve çevre tehdidi oluşturmaya devam eden MV SOUNION tankerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Singh, "Anladığım kadarıyla Sounion şirketi oraya gidip yangın operasyonları yürütmek ve gemiyi kurtarmaya çalışmak için römorkörlerle anlaşmış. Bu çabalar özellikle güvenlik ortamı nedeniyle başarılı olamadı. Husiler Kızıldeniz'deki gemilere füzeler ve insansız hava araçlarıyla ateş açmaya devam ediyor ve kurtarma çalışmaları için giden römorkörleri tehdit ediyorlar. Onları tehdit ettiler, bu yüzden geri dönmek zorunda kaldılar. Yani şu anda gemi hala yanmaya devam ediyor. Henüz başarılı bir kurtarma girişimi olmadı. ABD Donanması yardım için hazır bekliyor, ancak şu anda bana söylenen bunun özel yollarla yapıldığı" dedi.

Kaynak: DHA

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