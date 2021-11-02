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Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor - Son Dakika

Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor

02.11.2021 16:18

Koronavirüs salgını bitmeden dünya yeni bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Birçok ülkede hızla artan Dang humması vakaları can almaya devam ediyor. Vakaların görüldüğü yer alan Hindistan'da son bir haftada 531 yeni vaka görüldü, 10 kişi de hayatını kaybetti. Dang humması salgınının sivrisinek larvalarından kaynaklandığı bilinmekte.

Dünya, iki yıla yakın süredir koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, Dang humması tehlikesi de uzmanları endişelendiriyor. Son dönemde birçok ülkede görülmeye başlayan Dang humması vakaları Hindistan'da da artmaya başladı. Güney Delhi Belediye Şirketi'nden (SDMC) yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın Delhi şehrindeki Dang humması vakaları, özellikle de kentin güneyinde yükselişe geçti.

BİR HAFTADA 531 YENİ VAKA

Dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya çıkarken, son bir haftada 531 yeni vaka bildirildi. Hayatını kaybeden altı kişiden beşinin ölümünün son birkaç gün içerisinde bildirildiği kaydedildi. Bu, 10 kişinin hayatını kaybettiği 2017 senesinden bu yana Delhi'de Dang humması nedeniyle en çok ölümün yaşandığı dönem.

KOVİD İÇİN AYRILAN YATAKLARI ONLAR İÇİN KULLANACAKLAR

Öte yandan, Federal Sağlık Bakanlığı ülkenin başkentindeki artan vakaları gözlemlemek için bir uzman ekip oluşturulacağını duyurdu. Delhi hükümeti de Pazartesi günü Dang humması vakalarındaki artış nedeniyle, hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan yatakların üçte birinin Dang humması hastaları için kullanabileceğini belirtti.

SİVRİSİNEK LARVALARINDAN KAYNAKLI

Sivrisinek larvalarının tatlı suda çoğalmasının neden olduğu Dang humması salgını, muson mevsiminde veya kış başlangıcında yaşanıyor. Hastalarda yüksek ateş ve kandaki trombosit seviyesinde şiddetli bir düşüş gözlemleniyor.

Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor

India, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor - Son Dakika Dünya


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