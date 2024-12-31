PASİFİKTE'teki ada ülkesi Yeni Zelanda, 2025'e girdi.
Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2025'e 'merhaba' dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya, TSİ 16.00'da 2025'e girecek.
Son Dakika › Dünya › Yeni Zelanda 2025'e 'Merhaba' Dedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?