Yeni Zelanda'da 54. Parlamento feshedildi, 7 Kasım seçim kampanyası başladı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da 54. Parlamento feshedildi, 7 Kasım seçim kampanyası başladı

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Yeni Zelanda\'da 54. Parlamento feshedildi, 7 Kasım seçim kampanyası başladı
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Yeni Zelanda'da 54. Parlamento, 7 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde resmen feshedilerek resmi kampanya süreci başlatıldı. Fesih kararının ardından siyasi partiler çalışmalara hız verdi; yurt dışı oy verme 21 Ekim'de, erken oy merkezleri 26 Ekim'de açılacak.

YENİ Zelanda'da 7 Kasım'da düzenlenecek genel seçimler öncesi, resmi seçim kampanyası sürecinin başlatılması için parlamento feshedildi.

Yeni Zelanda'da 54'üncü Parlamento resmen feshedilerek 7 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde resmi propaganda ve kampanya süreci başlatıldı. Başkent Wellington'daki yasama organının son oturumunu tamamlamasının ardından alınan fesih kararıyla siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim takvimine göre, yurt dışı temsilciliklerde kayıtlı seçmenler için oy verme işlemleri 21 Ekim'de başlayacak, ülke içindeki erken oy kullanma merkezleri ise 26 Ekim'de kapılarını açacak. Ülkede iktidardaki Ulusal Parti ve muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere birçok siyasi parti, kampanya süreci yürütecek.

Kaynak: DHA
Yeni ZelandaParlamentoPolitikaDünyaSon Dakika

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