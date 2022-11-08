Yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı! Sebebi ise duyanları şaşırttı - Son Dakika
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Yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı! Sebebi ise duyanları şaşırttı

08.11.2022 15:20
Yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı! Sebebi ise duyanları şaşırttı

İngiltere'de gazeteci Ben Zand, hiçbir kadının kendisiyle ilişkiye girmemesi nedeniyle yüz kemiklerini tamamen kıran adamla röportaj yaptı. Zand, adamın 'kemiklerim yeniden şekilleneceği' inancıyla böyle bir harekete imza attığını ifade etti.

İngiltere'de bir genç, kadınların kendisiyle beraber olmamasının ardından ilginç bir inanış nedeniyle yüzündeki tüm kemikleri kırdı. Ancak bilimsel olarak böyle bir durum mümkün olmadığı için ne gencin kemikleri yeniden gelişti, ne de eski haline gelebildi.

TELEVİZYONDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

İsmi açıklanmayan genç, Kanal 4 ekranlarından gazeteci Ben Zand'a yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Tuna lakaplı itirafçı genç, bir grupları olduğunu ve gruptaki herkesin bu inanışa sahip olduğunu dile getirdi.

"KADINLAR BİZİ REDDETTİ"

Genç, bekar olmanın kendi tercihleri olmadığını ancak kadınların hepsinin flört taleplerini reddettiklerini belirtti. Daha sonra ise kendilerinin yüzlerinde geliştirmek istedikleri yerleri çekiçle kırdıklarını söyledi.

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SON DAKİKA: Yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı! Sebebi ise duyanları şaşırttı - Son Dakika
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