Yetersiz Uyku, Demans Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Dünya

Yetersiz Uyku, Demans Riskini Artırıyor

Yetersiz Uyku, Demans Riskini Artırıyor

Yeni araştırmalar, günde 8 saatten az uyumanın demans riskini iki kat artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, uyku sağlığını korumanın bilişsel sağlığı sürdürmek için önemli olduğunu vurguluyor.

17.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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YAPILAN çalışmalar, yetersiz uyku ile demans riski arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu gösteriyor.

Yeni bir araştırma, günde 8 saatten az uyumanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu. Columbia Üniversitesi'nin araştırmasına göre, ABD'de 65 yaş üstü her on kişiden biri demansla mücadele ediyor.

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma ise yetersiz uyku ile demans riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürüyor. Günde en az 6 ila 8 saat uyuyan bireylere göre, 5 saatten az uyuyanlarda demans görülme riskinin iki kat arttığı belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yetişkinlerin her gün en az 7 saat uyumasını tavsiye ederken, uyku sağlığının korunmasının ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlığı korumak adına kritik olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: DHA

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