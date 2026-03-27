Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı bir canlı yayında sunucuyla arasında geçen diyalog sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Program sırasında sunucu, İran halkının durumuna ilişkin “İçme suyuna sahipler mi? Yiyecekleri var mı?” sorusunu yöneltti. Ancak Trump, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine farklı bir karşılık verdi.
Trump, sunucuya hitaben "Trump Tower’da yıllar önce birlikte yemek yediğimiz zamanı hatırlıyor musun? Hiç değişmemişsin, hatta şimdi daha da güzelsin" ifadelerini kullandı.
